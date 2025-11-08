Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Mecumstraße - Verdacht des illegalen Autorennens - 27-Jähriger will vor Polizeikontrolle flüchten - leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 8. November 2025, 05:54 Uhr

Bedingt durch seine sehr auffällige Fahrweise wurde ein Einsatzteam der Polizeiwache Bilk heute Morgen auf den Fahrer eines Audis aufmerksam. Dieser gab jedoch Gas und wollte seiner Kontrolle entziehen. Die kurze Flucht endete vor einer Hauswand.

Das Einsatzteam der Polizeiwache Bilk wurde auf den Audi mit Düsseldorfer Städtekennung aufmerksam, nachdem dieser mehrere Rotlicht zeigende Ampeln im innerstädtischen Bereich überfuhr. In Höhe der Corneliusstraße wollten die Beamten den 27-jährigen deutschen Fahrzeugführer schließlich anhalten. Unmittelbar nach Anblick des Streifenwagens beschleunigte der Fahrzeugführer seinen Pkw stark, überfuhr erneute mehrere rote Ampeln und fuhr teilweise mit über 100 km/h (50 km/h zulässig) über die Corneliusstraße. Auf der Erasmusstraße stadtauswärts verlor der Fahrzeugführer schließlich die Kontrolle über seinen Audi und kollidierte mit einer Hauswand. Der 27-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An der Hauswand entstand leichter Sachschaden. Der 27-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens rechnen. Der Führerschein des Mannes sowie sein Audi wurden sichergestellt. Eine Blutprobe wurde ihm ebenfalls entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell