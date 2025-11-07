Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Körperverletzungsdelikt in der Altstadt - Frau leistet erheblichen Widerstand und beleidigt Polizisten - Ingewahrsamnahme

Düsseldorf (ots)

Freitag, 7. November 2025, 02:45 Uhr

Äußerst aggressiv und distanzlos verhielt sich in der Nacht zu heute eine Frau gegenüber Polizistinnen und Polizisten während eines Einsatzes in der Altstadt. Die 33-Jährige war offensichtlich kurz zuvor in einen Streit mit einer Personengruppe geraten und hatte einen Mann geschlagen. Als die Beamten sie zur Wache bringen wollten, leistete sie erheblichen Widerstand und beleidigte die Polizisten aufs Übelste. Sie wurde in Gewahrsam genommen.

In der Nacht erhielten die Polizisten den Einsatz: "Körperverletzung am Kay-und-Lore-Lorentz-Platz". Dort traf das Streifenteam auf eine Frau, die einen Mann geschlagen haben soll. Als die Beamten versuchten, den Sachverhalt zu klären, verhielt sich die Tatverdächtige verbal aggressiv und machte wirre Angaben. Zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte sie zur Wache gebracht werden. Während des Transportes trat sie um sich und beleidigte die Polizistinnen und Polizisten fortlaufend. Auch auf der Wache ließen ihre Aggressionen nicht nach. Weiterhin verschmutze sie eine Zelle erheblich. Die 33 Jahre alte Frau aus Belarus muss sich nun wegen diverser Delikte (Körperverletzung, Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung auf sexueller Grundlage) verantworten.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell