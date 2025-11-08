Polizei Düsseldorf

POL-D: Moers - A 57 Richtung Köln - Schwerer Verkehrsunfall - Mehrere Personen verletzt - Richtungsfahrbahn zeitweilig voll gesperrt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 7. November 2025, 23:54 Uhr

Drei verletzte Fahrzeuginsassen und zwei zum Teil erheblich beschädigte Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von gestern Nacht bei Moers auf der A 57 in Richtung Köln.

Den ersten Informationen nach fuhr ein 18-jähriger Deutscher aus Moers mit seinem VW Polo und zwei Beifahrern auf dem linken Fahrstreifen der A 57 in Fahrtrichtung Köln. Am Autobahnkreuz "Kamp-Lintfort" wollte sich zu diesem Zeitpunkt ein 65-jähriger Deutscher aus Mönchengladbach mit seinem Range-Rover auf die A 57 Richtung Köln einfädeln. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte er direkt nach dem Auffahren auf die A 57 einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden LKW und wechselte unmittelbar auf den linken Fahrstreifen. Dort touchierte er den VW Polo des 18-Jährigen. Aufgrund des Zusammenpralls verlor dieser die Kontrolle über seinen Polo und überschlug sich mehrfach. Der 18-Jährige aus Moers kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Seine beiden Beifahrer wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 65-Jährige blieb unverletzt. Die Richtungsfahrbahn Köln blieb für vier Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Hierbei kam es zu keiner nennenswerten Verkehrsstörung. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 40.000 Euro.

