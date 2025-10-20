PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizeikontrolle: Mann unter Drogeneinfluss auf gestohlenem E-Scooter unterwegs

Eimbeckhausen (ots)

Am Samstag (18.10.2025) stoppten Polizisten aus Bad Münder einen 23-Jährigen auf einem E-Scooter, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem stellte sich heraus, dass der E-Scooter gestohlen war.

Gegen 04:10 Uhr kontrollierten die Beamten den jungen Mann in der Hauptstraße in Eimbeckhausen, da an dem E-Scooter kein erforderliches Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergab ein Drogenvortest einen positiven Wert auf mehrere Substanzen. Aus diesem Grund wurde dem Mann aus dem Landkreis Hildesheim durch einen Arzt eine gerichtsverwertbare Blutprobe entnommen.

Eine Überprüfung des E-Scooters ergab, dass zwar das Kennzeichen fehlte, eine erforderliche Haftpflichtversicherung jedoch vorhanden war. Die Polizisten stellten aber zusätzlich fest, dass der Scooter aus einem Diebstahl stammt. Er wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

