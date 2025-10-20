Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Straßenverkehrsamt - Polizei sucht Zeugen

Holzminden (ots)

Zwischen Freitag (17.10.2025) gegen 20:00 Uhr und Samstag (18.10.2025) gegen 08:10 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in das Gebäude des Straßenverkehrsamtes in Holzminden ein.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wurde sich in der "Rehwiese" gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft. Der oder die Täter durchsuchten Büros. Mögliches Diebesgut ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die im Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell