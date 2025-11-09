Polizei Düsseldorf

POL-D: Willich - A 44 Richtung Kassel - Schwerer Verkehrsunfall - Motorrad gegen Pkw - Motorradfahrer tödlich verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 8. November 2025, 17:30 Uhr

Ein Rettungswagen brachte gestern am frühen Abend einen Motorradfahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, nachdem er bei Willich auf der A44 Richtung Kassel mit einem Pkw kollidiert war. Der Motorradfahrer verstarb wenig später im Krankenhaus.

Den ersten Unfallermittlungen nach fuhr ein 26-Jähriger aus Düsseldorf mit seinem Pkw BMW auf dem rechten Fahrstreifen der A 44 in Richtung Kassel. In Höhe Willich scherte der Düsseldorfer auf den linken Fahrstreifen zum Überholen aus. Dabei übersah er offenkundig einen 51-Jährigen aus Witten, der mit seinem Motorrad (ebenfalls BMW) zu diesem Augenblick auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Der 51-Jährige prallte auf das Heck des unmittelbar vor ihm einscherenden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er von seinem Motorrad auf den mittleren Grünstreifen geschleudert. Trotz sofortiger intensivmedizinischer Versorgung verstarb der Wittener im Krankenhaus. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Köln sicherte vor Ort die Unfallspuren. Während der Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme blieb das Autobahnkreuz Neersen in Fahrtrichtung Kassel gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 EUR geschätzt. Das Verkehr staute sich zeitweilig bis auf zwei Kilometer zuück.

