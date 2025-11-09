Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf - Altstadt - Grabbeplatz/Kay- und Lore- Lorentz- Platz/Andreasstraße - Auto fährt in Fußgängerzone - Niemand verletzt - Fahrer deutlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 9. November, 01:35 Uhr

Ein 20-jähriger Autofahrer fuhr in der Nacht auf heute mit seinem Pkw und unter dem deutlichen Einfluss berauschender Substanzen in die Fußgängerzone der Altstadt und touchierte dort mehrere Hauswände und Laternen. Unbeteiligte kamen dabei glücklicherweise nicht zu Schaden.

Mehrere Notrufe erreichten die Leitstelle der Polizei Düsseldorf und meldeten den Pkw, der im Bereich Grabbeplatz, Kay- und Lore-Lorentz-Platz sowie Andreasstraße mit Schrittgeschwindigkeit immer wieder mit Laternen und Hauswänden kollidierte. Nach ersten Zeugenaussagen stoppte das Fahrzeug vor einer Altstadtkneipe. Dort wurden der Fahrer und seine Beifahrer von Einsatzteams festgesetzt. Nach erster eigener Aussage suchte der 20-jährige niederländische Staatsbürger "seine Garage". Der Fahrzeugführer stand offenkundig unter dem deutlichen Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Nach Entnahme von zwei Blutproben musste der 20-Jährige bedingt durch seine völlig hilflose Gesamtkonstitution in Polizeigewahrsam genommen werden. Das Auto und die Fahrerlaubnis des 20-Jährigen wurden sichergestellt. Seine Beifahrer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

