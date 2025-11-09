PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düsseldorf

POL-D: Urdenbach - Frau von Ehemann getötet - Tatverdächtiger fügt sich lebensgefährliche Verletzungen zu und informiert Polizei - Staatsanwaltschaft und Mordkommission Düsseldorf ermitteln

Düsseldorf (ots)

Samstag, 8. November, 23:55 Uhr

Gegen 23:55 Uhr meldete sich der spätere 79-Jährige Tatverdächtige über den Notruf bei der Polizei Düsseldorf und gab an, dass er soeben seine Ehefrau getötet habe. Ferner gab er an, dass er versucht habe, sich selbst zu töten.

An der Wohnanschrift des Tatverdächtigen fanden Einsatzkräfte den leblosen Körper seiner 77-jährigen Ehefrau. Der 79-Jährige hatte sich selbst lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Er kam mit einem Rettungswagen zunächst zur intensivmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Polizei Düsseldorf haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Beschuldigte wird heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über den Antrag der Staatsanwaltschaft zur Anordnung der Untersuchungshaft entscheiden wird.

Weitere Details, die über diese Mitteilung hinausgehen, richten Sie bitte ab morgen an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

