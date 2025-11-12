POL-PDLD: Birkweiler - Geschwindigkeitsmessung
Birkweiler (ots)
Am 11.11.2025 wurde in der Weinstraße in Birkweiler eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei 35 gemessenen Fahrzeugen innerhalb einer Stunde waren insgesamt 14 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde im 30 km/h-Bereich mit 46 km/h gemessen. Mit weiteren Kontrollen darf gerechnet werden.
