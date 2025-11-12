PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkweiler - Geschwindigkeitsmessung

Birkweiler (ots)

Am 11.11.2025 wurde in der Weinstraße in Birkweiler eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei 35 gemessenen Fahrzeugen innerhalb einer Stunde waren insgesamt 14 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde im 30 km/h-Bereich mit 46 km/h gemessen. Mit weiteren Kontrollen darf gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

