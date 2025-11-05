PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftbefehl, Schlagring und Falschgeld. Bundespolizei verhaftet 35-Jährigen auf der Autobahn 3

Kleve - Emmerich (ots)

Am Dienstagmorgen, 4. November 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen einen 35-jährigen Rumänen. Dieser reiste zuvor über die Bundesautobahn 3 aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass der Reisende von der Staatsanwaltschaft Duisburg gesucht wurde. Diese hatte einen Haftbefehl erlassen, nachdem der Mann durch das Amtsgericht Duisburg-Ruhrort aufgrund einer begangenen Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 40 Tagen verurteilt worden war. Den Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt hätte der Gesuchte durch die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro abwenden können. Diese konnte er jedoch nicht begleichen, weshalb ihn die Beamten verhafteten.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Person und seines Kraftfahrzeugs fanden die Polizisten zudem noch einen Schlagring sowie einen gefälschten 50-Euro-Schein im Besitz des Verhafteten. Daraufhin leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen Geldfälschung gegen den 35-Jährigen ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten den Mann in die Justizvollzugsanstalt Kleve.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

