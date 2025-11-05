Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schwerer Bandendiebstahl - Bundespolizei nimmt Tatverdächtige fest

Köln (ots)

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Dienstags, 5. November, stahlen sechs Tatverdächtige aus einem abgestellten Sattelauflieger der Firma Amazon mehrere Pakete. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen. Bundespolizisten nahmen zwei Tatverdächtige fest, die bereits heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 3:20 Uhr erhielt die Leitstelle der Bundespolizei Köln den Hinweis eines Mitarbeiters des Umschlagbahnhofs Köln-Eifeltor. Dieser hatte über die Videoüberwachung beobachtet, wie sechs vermummte Personen Pakete aus einem Auflieger der Firma Amazon entnahmen und in einen außerhalb des Geländes abgestellten Kleintransporter luden. Als die Streifen vor Ort eintrafen, flüchteten die Tatverdächtigen in verschiedene Richtungen. Bundespolizisten stellten und nahmen einen der fußläufig flüchtenden Männer fest. Mit Unterstützung der Landespolizei stoppten die Beamten das Tatfahrzeug und nahmen einen weiteren Tatverdächtigen fest.

Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei fahndeten anschließend mit Spürhunden und dem Stützpunkthubschrauber der Bundespolizei nach den weiteren Flüchtigen - bislang ohne Erfolg.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei albanische Staatsangehörige im Alter von 34 Jahren. Sie müssen sich aufgrund des Verdachts des schweren Bandendiebstahls noch heute vor einem Haftrichter verantworten.

Welche Gegenstände genau entwendet wurden und welcher Schaden entstanden ist, ist nun Gegenstand laufender Ermittlungen.

Aufgrund der Fluchtmaßnahmen mussten die Bahnstrecken zwischen Köln-Süd und Hürth-Kalscheuren kurzfristig gesperrt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell