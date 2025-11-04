Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Tätlicher Angriff auf Bundespolizisten am Wuppertaler Hauptbahnhof

Wuppertal (ots)

Am gestrigen Nachmittag (03. November 2025) kam es am Wuppertaler Hauptbahnhof zu einem tätlichen Angriff auf Beamte der Bundespolizei. Der 32-jährige Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Die Beamten blieben bei dem Vorfall weiterhin dienstfähig.

Um 15.20 Uhr alarmierte ein Zugbegleiter des ICE 650 die Bundespolizei, da sich ein Mann aggressiv verhielt und ein Ausschluss der Fahrt erforderlich war. Vor Ort trafen die Beamten auf den lautstark und aggressiv auftretenden 32-jährigen Marokkaner. Trotz mehrfacher mündlicher Aufforderung, den Zug zu verlassen, kam der Mann dieser nicht nach. Stattdessen griff er die Beamten unvermittelt mit Faustschlägen an.

Nachdem der Beschuldigte unter Kontrolle gebracht werden konnte, wurde er zur nahegelegenen Dienststelle begleitet. Dort erfolgte ein Abgleich seiner Fingerabdrücke mit dem polizeilichen Fahndungssystem, wodurch seine Identität ermittelt wurde.

Ein diensthabender Richter ordnete die Ingewahrsamnahme des Beschuldigten bis zum folgenden Morgen an. Zudem wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Im Zuge des Einsatzes erlitten zwei Beamte leichte Verletzungen. Ein Beamter zog sich Schürfwunden an den Händen und im Gesicht zu. Ein weiterer Beamter verletzte sich an der Schulter. Beide konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell