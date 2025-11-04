BPOL NRW: 49-Jähriger mit 2,98 Kilogramm Kokain-Heroin-Gemisch im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 3 festgenommen

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

49-Jähriger mit 2,98 Kilogramm Kokain-Heroin-Gemisch im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 3 festgenommen

Kleve - Emmerich

Am frühen Sonntagmorgen, 2. November 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 3 am Rastplatz Knauheide einen 49-jährigen Nigerianer bei der Einreise aus den Niederlanden. Im Laufe der Kontrolle fiel den eingesetzten Beamten das zunehmend stärker werdende nervöse Verhalten des Reisenden auf. Seine Hände und Gliedmaßen zitterten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges erkannten die Beamten Unregelmäßigkeiten am Reserverad. Dieses gehörte augenscheinlich nicht zum Fahrzeug. Bei einer genaueren Nachschau entdeckten die Beamten 2,98 Kilogramm Kokain-Heroin-Gemisch in mehreren Plastiktüten im Inneren des Reifens. Der Mann wurde daraufhin vor Ort festgenommen und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen.

