Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Gesuchten und vollstreckt europäischen Haftbefehl.

Dortmund (ots)

Am 3. November kontrollierten Einsatzkräfte einen Mann im Dortmunder Hauptbahnhof. Dabei stellten sie einen Haftbefehl aus Ungarn fest.

Gegen 00:30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten den ungarischen Staatsbürger. Auf die Frage nach seiner Person machte der 30-Jährige nur mündliche Angaben. Eine Überprüfung dieser ergab eine Ausschreibung des Landes Ungarn zur Festnahme zum Zweck der Auslieferung. Die Beamten nahmen den in Deutschland wohnungslosen Mann vor Ort fest und brachten ihn zur Dienststelle. Ein Fingerabdruckscan bestätigte die Identität zweifelsfrei. Das Land Ungarn hatte einen Haftbefehl zum Zweck der Auslieferung aufgrund einer Freiheitsstrafe von 306 Tagen erlassen.

Die Polizisten brachten den Verurteilten in das zentrale Polizeigewahrsam. Von dort aus erfolgt die richterliche Vorführung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell