POL-COE: Nordkirchen, Weischerstraße/ Schwarzer Volvo C30 beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Bahnhofstraße in Appelhülsen einen VW Crafter aufgebrochen. zwischen 16.30 Uhr am Dienstag (01.07.25) und 7.30 Uhr am Mittwoch (02.07.25) liegt die Tatzeit. Die Täter entwendeten Werkzeuge. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

