Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - tödlicher Verkehrsunfall

Rülzheim (ots)

Am 11.11.2025 befuhr ein 41-jähriger Autofahrer gegen 18:30 Uhr die Landstraße 540 von Rheinzabern kommend in Fahrtrichtung Rülzheim. Hierbei kollidierte er mit einem vor ihm fahrenden 68-Jährigen, der mit einem Krankenfahrstuhl auf der Fahrbahn fuhr. Dieser erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen. Ein Gutachter wurde mit der Ermittlung der Unfallursache beauftragt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274/958-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

