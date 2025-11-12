POL-PDLD: Rülzheim - tödlicher Verkehrsunfall

Jockgrim (ots) - Nach einen Zeugenhinweis am 11.11.2025 gegen 07.30h über einen betrunkenen Autofahrer in Jockgrim, überprüfte die Polizei die Verkehrstüchtigkeit des Autofahrers. Ein Alkoholtest ergab stolze 4,33 Promille. Dem 31-jährigen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und er darf bis auf Weiteres kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr führen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im ...

