POL-PDLD: Waldrohrbach - Zehn Fahrer zu schnell unterwegs

Germersheim / Bellheim (ots) - Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim Geschwindigkeitskontrollen in Germersheim und Bellheim durch. In der Mozartstraße waren zwischen 07.30 - 08.00 Uhr insgesamt vier Autofahrer zu schnell. Zudem wurden zwei "Gurtmuffel" gebührenpflichtig verwarnt. Bei der anschließenden Kontrolle in der Hauptstraße in Bellheim wurden fünf zu schnelle Autofahrer gemessen. Rückfragen bitte an: ...

