POL-PDLD: Waldrohrbach - Zehn Fahrer zu schnell unterwegs
Waldrohrbach (ots)
Am 11.11.25 führte die Polizei Bad Bergzabern gegen 12Uhr im Bereich Waldrohrbach Geschwindigkeitsmessungen durch. In 40 Minuten waren von 40 Fahrzeugen zehn zu schnell. Den negativen "Spitzenreiter" bildete bei erlaubten 50km/h ein Fahrzeug mit gemessenen 77km/h.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell