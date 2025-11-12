PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Vorfahrt beim Einfahren in den Kreisel missachtet

Edenkoben (ots)

Ein 53 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters missachtete gestern Morgen (11.11.2025, 06.40 Uhr) beim Einfahren in den Kreisel am Ortseingang von Edenkoben die Vorfahrt eines 60 Jahre alten PKW-Fahrers, der in die Seewiesen fahren wollte. Hierbei kam es zur Kollision, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Die Polizei weist daraufhin: Fahrzeuge im Kreisverkehr haben immer Vorfahrt. Wer in den Kreisverkehr einfahren möchte, muss den Fahrzeugen im Kreisel Vorfahrt gewähren. Beim Einfahren in den Kreisel muss nicht geblinkt werden. Beim Verlassen des Kreisels ist es jedoch Pflicht, den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 12.11.2025 – 11:39

    POL-PDLD: Waldrohrbach - Zehn Fahrer zu schnell unterwegs

    Waldrohrbach (ots) - Am 11.11.25 führte die Polizei Bad Bergzabern gegen 12Uhr im Bereich Waldrohrbach Geschwindigkeitsmessungen durch. In 40 Minuten waren von 40 Fahrzeugen zehn zu schnell. Den negativen "Spitzenreiter" bildete bei erlaubten 50km/h ein Fahrzeug mit gemessenen 77km/h. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Michael Schreiber, PHK Telefon: 06343-9334-1402 ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 11:03

    POL-PDLD: Germersheim / Bellheim - Geschwindigkeitskontrollen

    Germersheim / Bellheim (ots) - Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim Geschwindigkeitskontrollen in Germersheim und Bellheim durch. In der Mozartstraße waren zwischen 07.30 - 08.00 Uhr insgesamt vier Autofahrer zu schnell. Zudem wurden zwei "Gurtmuffel" gebührenpflichtig verwarnt. Bei der anschließenden Kontrolle in der Hauptstraße in Bellheim wurden fünf zu schnelle Autofahrer gemessen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 11:03

    POL-PDLD: Rülzheim - tödlicher Verkehrsunfall

    Rülzheim (ots) - Am 11.11.2025 befuhr ein 41-jähriger Autofahrer gegen 18:30 Uhr die Landstraße 540 von Rheinzabern kommend in Fahrtrichtung Rülzheim. Hierbei kollidierte er mit einem vor ihm fahrenden 68-Jährigen, der mit einem Krankenfahrstuhl auf der Fahrbahn fuhr. Dieser erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen. Ein Gutachter wurde mit der Ermittlung der Unfallursache beauftragt. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
