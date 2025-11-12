POL-PDLD: Edenkoben - Vorfahrt beim Einfahren in den Kreisel missachtet
Edenkoben (ots)
Ein 53 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters missachtete gestern Morgen (11.11.2025, 06.40 Uhr) beim Einfahren in den Kreisel am Ortseingang von Edenkoben die Vorfahrt eines 60 Jahre alten PKW-Fahrers, der in die Seewiesen fahren wollte. Hierbei kam es zur Kollision, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Die Polizei weist daraufhin: Fahrzeuge im Kreisverkehr haben immer Vorfahrt. Wer in den Kreisverkehr einfahren möchte, muss den Fahrzeugen im Kreisel Vorfahrt gewähren. Beim Einfahren in den Kreisel muss nicht geblinkt werden. Beim Verlassen des Kreisels ist es jedoch Pflicht, den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell