Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/LD-Godramstein - Kontrolle Nachtfahrverbot

B10/LD-Godramstein (ots)

Drei Sattelzüge wurden am frühen Morgen (13.11.2025, 00.15 Uhr bis 1 Uhr) auf der B10, Höhe der AS LD-Godramstein hinsichtlich dem bestehenden Nachtfahrverbot kontrolliert. Während zwei Fahrer berechtigt auf diesem Streckenabschnitt unterwegs waren, musste ein Kraftfahrer wenden und die B10 in Richtung A65 verlassen. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung bezahlen. Zum Schutz der Anlieger vor Lärm gilt auf der B10 zwischen Pirmasens und Landau zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen. Davon ausgenommen sind Anlieger und Lieferverkehr für die angrenzenden Kommunen und Kreise. Der Streckenabschnitt wird durch den Schwerverkehr zur Nachtzeit genutzt, um den ca. 45 km langen Umweg über die A6 und damit Zeit und Transportkosten einzusparen.

