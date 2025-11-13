PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Drogenkontrollen

Germersheim (ots)

Am 12.11.2025 führten speziell beschulte Beamten der Polizeiinspektion Germersheim diverse Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung "berauschte Fahrer" durch. Dabei wurden insgesamt zwei Autofahrer und zwei E-Scooter Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss aus dem Verkehr gezogen. Bei einem der E-Scooter Fahrer ergab sich der Verdacht, dass dieser zuhause weitere Betäubungsmittel lagert. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung wurden diverse Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Zudem wurde ein E-Scooter Fahrer kontrolliert, dessen Fahrzeug deutlich zu schnell fuhr, weshalb ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274/958-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

