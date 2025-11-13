Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth/Langenberg - Unfall wegen Vorfahrtsmissachtung

Wörth am Rhein (ots)

Ein 34-jähriger VW-Fahrer fuhr am 12.11.25 gegen 09.00h die K19 von Hagenbach Richtung Wörth. An der Kreuzung zur B9 auf dem Langenberg übersah er eine bevorrechtige Fiat Fahrerin auf der B9. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Die 28-jährige Fiat Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, weshalb die Unfallstelle für ca. 30 Minuten voll gesperrt war. Es kam dadurch zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Sachschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt.

