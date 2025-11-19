Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Überholt und nichts gesehen

In den Gegenverkehr krachte am Dienstag ein 55-Jähriger bei Erbach-Ringingen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 55-Jährige gegen 5.30 Uhr von Ringingen in Richtung Eggingen. Owohl der Fahrer des Nissan keine ausreichende Sicht hatte, überholte er in einer langgezogenen Linkskurve ein anderes Auto. Der ordnungsgemäß entgegenkommende 29-Jährige in seinem BMW konnte den Unfall nicht mehr verhindern und die Fahrzeuge prallten zusammen. Der BMW Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

