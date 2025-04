Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Zwei Fälle von Reifendiebstahl mit identischer Tatzeit - weitere Tat fünf Tage später - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Bramstedt (ots)

Bereits in der Zeit von Mittwoch (16.04.2025) bis Donnerstag (17.04.2025) ist es in zwei Fällen zu Diebstählen von allen Reifen mit identischen Tatzeiten gekommen. In der Nacht von Montag (21.04.2025) auf Dienstag (22.04.2025) kam es zu einer gleichgelagerten Tat.

In der Zeit von Mittwoch (16.04.2025, 16.00 Uhr) und Donnerstag (17.04.2025, 10.00 Uhr) wurden im Ochsenweg von einem Mercedes mit Segeberger Kennzeichen und 'Am Köhlerhof' von einem Audi Q 5 mit Segeberger Kennzeichen alle Reifen abmontiert und entwendet. Die Fahrzeuge wurden auf Backsteinen aufgebockt zurückgelassen. Der Wert von Reifen und Felgen wird in beiden Fällen auf ungefähr 2000,- Euro geschätzt.

Bei einer dritten Tat in der Nacht zu Dienstag (22.04.2025, 19.30 Uhr - 05.45 Uhr) wurden die Reifen von einem in der Aalvikstraße parkenden VW-Multivan mit Segeberger Kennzeichen abmontiert und entwendet. In diesem Fall wurde der Schaden mit 2500,- Euro beziffert.

Während die ersten beiden Taten wegen der zeitlichen und örtlichen Nähe zusammenhängen könnten, ist dies für die dritte Tat vorerst nicht belegbar.

Die Ermittlungen zu beiden Fällen werden bei der Polizeistation Bad Bramstedt geführt. Mögliche Zeugen, die verdächtige Feststellungen an einem der Tatorte gemacht haben, mögen sich bitte unter der Rufnummer 04192-3911-0 melden.

