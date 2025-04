POL-SE: Elmshorn / BAB 23 - Habe ich da etwas verloren?! Polizei weist auf die Wichtigkeit einer ausreichenden Ladungssicherung insbesondere auf Autobahnen hin

Kayhude (ots) - Am Dienstagmorgen (15.04.2025) ist es an einer Tankstelle in der Segeberger Straße in Kayhude zu einem Tankbetrug gekommen, bei dem ein Fahrzeug betankt, aber die Rechnung nicht bezahlt wurde. Im Rahmen der Fahndung konnten das Fahrzeug und mehrere andere Taten von der Polizei festgestellt werden. ...

