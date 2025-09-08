Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand im Garagenkomplex Strasburg

PHR Pasewalk (ots)

Am Sonntagabend, dem 07.09.2025, um 16:50 Uhr informierte die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald die Polizei über den Brand von zwei Garagen im Garagenkomplexes von Strasburg in der Bahnhofstraße.

Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Pasewalk trafen kurze Zeit nach der Feuerwehr am Einsatzort ein, diese hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Nach ersten Erkenntnissen hatten zwei Jugendliche Müll in einer leerstehenden Garage in Brand gesetzt.

Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt. Sachschaden entstand durch den Brand nicht.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

