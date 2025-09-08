PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Mehrfamilienhauses in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, dem 07.09.2025, gegen 15:22 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Mitteilung über einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Einsteinstraße in 17036 Neubrandenburg.

Sofort wurde ein Funkstreifenwagen des PHR Neubrandenburg zum Einsatz gebracht. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, waren die Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg bereits in vollem Gange. Nach den ersten Ermittlungen vor Ort lässt sich sagen, dass durch unbekannte Tatverdächtige diverser Unrat im Kellerbereich des Mehrfamilienhauses entzündet wurde. Durch die Feuerwehr konnte dies jedoch schnell gelöscht werden und so ein Übergreifen auf größere Gebäudeteile verhindert werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Personen wurden nicht verletzt. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle Mieter in ihrem Wohnungen verbleiben.

Zum Einsatz kamen insgesamt 22 Kameraden der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg und ein Funkstreifenwagen der Polizei.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zum Einsatz, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen zu den Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 02:24

    POL-NB: Vier PKW bei Auffahrunfall beteiligt

    Wolgast (LK VG) (ots) - Am Sonntagnachmittag, dem 07.09.2025, gegen 16:35 Uhr kam es auf der B111 in der Ortslage Wolgast zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die vier Fahrzeuge die B111 in Richtung Insel Usedom. Der 73-jähriger deutsche Fahrer eines Skoda übersah, dass ein vor ihm befindlicher 25-jähriger deutscher Fahrzeugführer seinen PKW Hyundai verkehrsbedingt ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 00:48

    POL-NB: Einbruch in einen Dönerimbiss in Greifswald

    Greifswald (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, dem 07.09.2025, gegen 06:30 Uhr wurde durch einen unbekannten Täter in den Dönerimbiss in der Fleischerstraße in Greifwald eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter durch eine Fensterscheibe Zutritt in den Imbiss und entwendete die Geldkassette. In dieser befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 22:21

    POL-NB: Gleitschirmpilotin verunglückt schwer

    PHR Waren (ots) - Am Sonntagnachmittag, dem 07.09.2025, kam es gegen 14:00 Uhr auf dem Flugplatz in Vielist bei Waren zu einem schweren Unfall. Nach ersten Erkenntnissen sollte eine erfahrene 50-jährige deutsche Gleitschirmfliegerin an einer elektrischen Winde in die Luft gezogen werden. Während des Startvorganges bemerkte sie, dass die Leinen an ihrem Schirm verdreht waren. Der Start wurde abgebrochen. Der Schirm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren