Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vier PKW bei Auffahrunfall beteiligt

Wolgast (LK VG) (ots)

Am Sonntagnachmittag, dem 07.09.2025, gegen 16:35 Uhr kam es auf der B111 in der Ortslage Wolgast zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten PKW.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die vier Fahrzeuge die B111 in Richtung Insel Usedom. Der 73-jähriger deutsche Fahrer eines Skoda übersah, dass ein vor ihm befindlicher 25-jähriger deutscher Fahrzeugführer seinen PKW Hyundai verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. Das Fahrzeug des 25-jähirgen wurde dabei auf den davor befindlichen Mazda eines 52-jährigen deutschen Fahrzeugführers geschoben. Anschließend wurde der Mazda auf einen vierten PKW, einen VW, eines deutschen Ehepaars geschoben.

An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Skoda sowie der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Der 73-jährige Skoda-Fahrer, sowie der Hyundai-Fahren wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die B111 musste zeitweise gesperrt werden. Es wurde eine Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell