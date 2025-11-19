Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Auto prallt gegen Randstein und kommt von der Straße ab

Am Dienstag verlor ein Senior die Kontrolle über sein Mercedes und krachte gegen einen Masten.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 71-Jährige gegen 10.30 Uhr in der Kirchheimer Straße in Richtung Albershausen. Dort geriet das Auto zu weit nach rechts und touchierte einen Randstein. Der Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Mercedes und fuhr auf der Gegenfahrbahn weiter. Anschließend kam der Pkw nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Strommasten und Stromkasten. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei Uhingen nahm den Unfall auf. Ersten polizeilichen Erkenntnissen war ein plötzlich auftretendes medizinisches Problem bei dem 71-Jährigen unfallursächlich. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mindestens 5.000 Euro.

