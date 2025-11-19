Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Raser im Visier

Am Dienstag stoppte die Polizei in Göppingen zwei Autofahrende, die innerhalb geschlossener Ortschaft deutlich zu schnell waren.

Ulm (ots)

Zwischen 21.45 Uhr und 22.30 Uhr führte die Göppinger Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch. Sie überwachte den Verkehr in der Stuttgarter Straße. Bei erlaubten 50 km/h waren zwei Fahrende deutlich zu schnell. Ein 57-Jähriger mit seinem Opel fuhr 21 km/h über dem Erlaubten. Ein 20-Jähriger wurde mit seinem Mazda mit 24 km/h mehr als erlaubt gemessen. Auf beide Fahrenden kommen nun Bußgelder in Höhe von mindestens 115 Euro und einem Punkt in Flensburg zu.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang!

++++2228498 2228482

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell