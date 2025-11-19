Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Renitenter Ladendieb

Am Dienstag verhinderten Zeugen die Flucht eines 47-Jährigen nach einem Diebstahl in Heidenheim a.d. Brenz.

Um 11.15 Uhr hielt sich der 47-Jährige in einem Geschäft in der Wilhelmstraße auf. Dort nahm der Mann Waren im Wert von rund 37 Euro aus den Regalen und packte diese in den mitgebrachten Einkaufskorb. Anstatt an der Kasse zu bezahlen, schlich sich der 47-Jährige am Infobereich des Marktes vorbei und wollte so das Warenhaus verlassen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin hatte das mitbekommen und sprach den Dieb an. Die Zeugin hielt den Korb des Mannes fest. Wie die Polizei weiter berichtet, soll sich der Mann losgerissen haben. Als er weiter die Flucht antreten wollte, zeigte eine Kundin Zivilcourage und hielt den Flüchtigen fest. Ein weiterer Mitarbeiter des Geschäftes kam hin zu und konnte den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizei Heidenheim stellte das mutmaßliche Diebesgut sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 47-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.

