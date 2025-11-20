POL-UL: (UL) Ulm - Gegen Auto gefahren und geflüchtet
Am Mittwoch kümmerte sich ein Unbekannter nicht um den Schaden in Ulm.
Ulm (ots)
Der Mercedes parkte zwischen 8 Uhr und 10.45 Uhr ordnungsgemäß im Grimmelfinger Weg. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Vorbeifahren das geparkte Auto. An dem entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.
+++++++ 2231838 (BK)
Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell