POL-UL: (UL) Ulm - Straßenbahn übersehen
Nicht aufgepasst hatte am Dienstag ein 64-Jähriger am Ulmer Kuhberg.
Ulm (ots)
Der 64-Jährige fuhr mit seinem Ford Mondeo gegen 7.30 Uhr im Egginger Weg. Als er nach links auf das Gelände einer Schule abbiegen wollte, übersah er die von hinten kommende Straßenbahn. Ein Zusammenstoß konnte nicht verhindert werden. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Verletzte gab es nicht. Der Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.
