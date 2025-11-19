Ulm (ots) - Um 11.15 Uhr hielt sich der 47-Jährige in einem Geschäft in der Wilhelmstraße auf. Dort nahm der Mann Waren im Wert von rund 37 Euro aus den Regalen und packte diese in den mitgebrachten Einkaufskorb. Anstatt an der Kasse zu bezahlen, schlich sich der 47-Jährige am Infobereich des Marktes vorbei und ...

mehr