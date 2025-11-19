PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Straßenbahn übersehen
Nicht aufgepasst hatte am Dienstag ein 64-Jähriger am Ulmer Kuhberg.

Ulm (ots)

Der 64-Jährige fuhr mit seinem Ford Mondeo gegen 7.30 Uhr im Egginger Weg. Als er nach links auf das Gelände einer Schule abbiegen wollte, übersah er die von hinten kommende Straßenbahn. Ein Zusammenstoß konnte nicht verhindert werden. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Verletzte gab es nicht. Der Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

+++++++ 2222722 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren