Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Baucontainer aufgebrochen
Werkzeuge erbeuteten Unbekannte von Dienstag auf Mittwoch in Ulm.

Ulm (ots)

Vermutlich mit einem Trennschleifer öffneten die Einbrecher den Baucontainer von Dienstag auf Mittwoch. Der stand auf einer Baustelle einer Schule im Egginger Weg. Im Container befanden sich Werkzeuge. Die nahmen die Unbekannten mit. Die Polizei hat die Spuren gesichert und sucht nun nach den Einbrechern.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

