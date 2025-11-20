POL-UL: (UL) Westerheim - Wohnwagen brennt
Am Mittwoch rückte die Feuerwehr in Westerheim aus.
Ulm (ots)
Gegen 9.20 Uhr wurde der Brand eines Wohnwagens auf dem Alb-Camping-Platz gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Beim Ausbruch des Brandes hielt sich niemand im Wohnwagen auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand dürfte es zu einem technischen Defekt an einem Durchlauferhitzer gekommen sein. Eine Schadenshöhe lässt sich nicht beziffern.
