Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Unfall beim Einfahren aus einem Kundenparkplatz

Am Mittwoch achtete ein 51-Jähriger beim Einfahren aus einem Grundstück in Herbrechtingen nicht auf den Verkehr.

Ulm (ots)

Um kurz nach 9 Uhr wollte der Lasterfahrer aus einem Grundstück eines Geschäftes in den Zeppelinweg einfahren. Der 51-Jährige bog mit seinem MAN nach rechts ab. Dabei übersah er wohl einen 43-jährigen mit seinem VW Van. Beide konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und stießen zusammen. Verletzt wurde niemand und die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens am MAN Truck wird auf ca. 1.000 Euro und am VW auf rund 1.500 Euro geschätzt.

