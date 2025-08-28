Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Raa-Besenbek - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines VW Busses

Raa-Besenbek (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag (27./28.08.2025) ist es in der Dorfstraße in Raa-Besenbek zu einer Diebstahlstat gekommen, bei der unbekannte Täter einen VW Bus T4 entwendeten.

Im Zeitraum von 23:00 Uhr bis 07:45 Uhr entwendete eine unbekannte Täterschaft das 25 Jahre alte Fahrzeug, das auf dem Hinterhof der Halteranschrift abgestellt wurde. Der Verbleib des blauen Busses mit Pinneberger Kennzeichen ist derzeit nicht bekannt. Auffällig an dem Fahrzeug waren die schwarzen Felgen sowie die verdunkelten Fensterscheiben im hinteren Bereich.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Kfz.-Diebstahl und fragt nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum gegenwärtigen Standort des Fahrzeugs geben können? Sachdienliche Mitteilungen werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell