Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus

Norderstedt (ots)

In der Nacht auf Dienstag (26.08.2025) ist es in der Straße Am Hange in Norderstedt-Harksheide zu einem versuchten Einbruch an einem Einfamilienhaus gekommen.

Eine unbekannte Täterschaft versuchte zunächst an der Hauseingangstür und anschließend an einer Nebeneingangstür gewaltsam ins Haus einzudringen. Der anwesende Bewohner hörte wiederholt Geräusche, schaltete das Licht ein und verschreckte so vermutlich die Täter.

Die Tat selbst wurde erst am folgenden Vormittag festgestellt und die Polizei hinzugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen kann die Tat auf einen ungefähren Zeitraum von 01:30 Uhr bis 04:15 Uhr eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu dieser Versuchstat und fragt, ob Zeugen verdächtige Personen in Tatortnähe gesichtet haben oder weitere Hinweise geben können? Sachdienliche Mitteilungen werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell