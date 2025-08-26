Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Polizei kontrolliert an der A7, stellt Verstöße fest und vollstreckt bei einem Fahrer zwei Haftbefehle

Quickborn (ots)

Am Freitag (22.08.2025) führte das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn mit Unterstützung von weiteren Einsatzkräften des Polizeireviers Elmshorn eine Verkehrskontrolle in der Friedrichsgaber Straße an der A7-Ausfahrt Quickborn durch.

Die 13 eingesetzten Beamtinnen und Beamten kontrollierten in einem Zeitraum von 18:00 Uhr bis 23:45 Uhr insgesamt 135 Fahrzeuge.

Um 22:20 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte einen 25-jährigen Sprinter-Fahrer, der gleich mit mehreren Vergehen auffiel. Die Person wies sich mit rumänischen Dokumenten aus, die sich als Totalfälschungen herausstellten. Nach Überprüfung handelte es sich beim Fahrer um einen georgischen Staatsbürger, der sich nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Jahre unerlaubt in Deutschland aufgehalten hat. Zudem suchten die Justizbehörden in Baden-Württemberg und Berlin mit zwei Haftbefehlen nach dem Mann. Zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 35 Tagen wurde er noch am gleichen Abend der Justizvollzugsanstalt Itzehoe zugeführt. Abschließend bestand der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter THC-Einfluss, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Der 25-Jährige wird sich nun in den entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen.

Darüber hinaus standen in zwei weiteren Fällen Fahrzeugführer im Verdacht, unter Betäubungsmitteleinfluss (THC) gefahren zu sein. Ebenso konnten zwei weitere Fahrzeugführer die erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorweisen.

Zudem leiteten die Kontrollkräften in 31 zusätzlichen Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren (u.a. Gurtverstöße, Nutzen von "Blitzer-Apps", Überschreitung der Hauptuntersuchung, Erlöschen der Betriebserlaubnis am Fahrzeug) ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell