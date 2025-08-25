Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: BAB 23 - Baustellen beeinträchtigen weiter den Verkehr - Polizei gibt Tipps, wenn es mal eng wird

Elmshorn (ots)

Aufgrund erheblicher infrastruktureller Baumaßnahmen, die gegenwärtig laufen und auch in nächster Zeit anhalten werden, kann es auf der Autobahn 23 auch weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Baustellen schränken den Verkehr ein und stellen mit verengten Fahrbahnen sowie geänderten Verkehrsführungen bzw. Beschilderungen erhöhte Anforderungen an die Verkehrsteilnehmer.

Auf Autobahnen geschehen regelmäßig Verkehrsunfälle oder es kommt zu sonstigen Gefahrensituationen durch z. B. Liegenbleiber. Im Baustellenbereich haben diese Umstände aufgrund der engeren Straßenverhältnisse eine besondere Auswirkung auf den Verkehrsfluss. Damit Beeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten werden und alle Verkehrsteilnehmer sicher zu ihren Zielpunkten gelangen, möchte die Autobahnpolizei Elmshorn im Folgenden einige Tipps mit auf den Weg geben.

Fahrverhalten vor einer Baustelle:

- Geschwindigkeit rechtzeitig anpassen und gemäß der Beschilderung reduzieren. - Abstand zum Vorausfahrenden halten. - Bei einer Fahrstreifenreduzierung ist das Reißverschlussverfahren anzuwenden, d. h. soweit wie möglich nebeneinander bis an die Engstelle heranfahren. Nicht schon vor der Verengung einfädeln!

Verhalten bei Panne oder Verkehrsunfall im Baustellenbereich:

- Wenn es die Situation zulässt und die Fahrzeuge noch fahrbereit sind, verlassen Sie den Baustellenbereich und halten Sie nach der Baustelle auf einem Seitenstreifen. - Sind die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit: Gefahrenstelle ausreichend absichern! - Warndreiecke und/oder -leuchten aufstellen sowie Warnweste anlegen. - Haltet Sie sich hinter der Leitschutzplanke oder neben der Fahrbahn und niemals im Fahrzeug oder zwischen den Fahrzeugen auf, es besteht Lebensgefahr! - Umgehende Benachrichtigung der Polizei, die bei der Absicherung der Gefahrenstelle und den weiteren Maßnahmen unterstützt.

Darüber hinaus sind Polizei- und Rettungskräfte bei Einsatzfahrten im Baustellenbereich im besonderen Maße auf das umsichtige und vorausschauende Fahrverhalten anderer Verkehrsteilnehmer angewiesen. Obwohl es eng ist, gilt auch hier: Einsatzfahrzeugen ist umgehend Platz zu machen und eine Rettungsgasse ist zu bilden! Bei einer einspurigen Fahrbahn soweit wie möglich nach rechts heranfahren und die Einsatzfahrzeuge passieren lassen.

Vielen Dank für die Unterstützung und die Polizei wünscht eine sichere und möglichst staufreie Fahrt.

