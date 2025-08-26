Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Unbekannter Zeuge hinterlässt Nachricht an beschädigtem Pkw nach Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Kontaktaufnahme

Norderstedt (ots)

Bereits letzte Woche Dienstag (19.08.2025) ist es auf dem Parkplatz eines Schwimmbades an der Anschrift Am Hallenbad zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der eine unbekannte Person mit seinem Fahrzeug eine parkende Mercedes C-Klasse am Heck beschädigte.

Der Vorfall geschah offenbar um 18:25 Uhr, denn ein unbekannter Zeuge hinterließ eine Nachricht mit dieser Uhrzeit und Kennzeichenfragmente des vermutlichen Verursachers am beschädigten Fahrzeug. Die Schadenshöhe wird vorläufig auf 1.000 Euro geschätzt.

Für die weiteren Ermittlungen ist nun die Befragung des unbekannten Zeugen notwendig. Daher wenden sich die Ermittler der Polizeistation Norderstedt-Ost direkt an den Zeugen und bitten um Kontaktaufnahme zur Polizei unter der Rufnummer 040 52806-400. Ebenso können sich weitere Zeugen zu dem Vorfall melden.

