Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Dägeling

BAB 23 - Schwerer Verkehrsunfall - Drei Personen im Krankenhaus

Dägeling (ots)

Am Dienstag (26.08.2025) ist es auf der Autobahn 23 i. H. Dägeling zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw gekommen, im Zuge dessen zwei Personen mit schweren und eine Person mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser verbracht werden mussten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei führte ein 64-jähriger Büsumer seinen Mercedes GLC in Richtung Heide. Kurz vor der Abfahrt Itzehoe-Süd setzte er zum Überholen einer auf dem rechten Fahrstreifen vorausfahrenden Mercedes C-Klasse an. Hierbei kam es um 17:43 Uhr zum Zusammenstoß mit dem vorausfahrendem Fahrzeug sowie einer weiteren Mercedes C-Klasse, die auf dem linken Fahrstreifen geführt wurde. Im Anschluss kollidierten die beiden rechts fahrenden Fahrzeuge mit der Leitplanke.

Der 51-jährige Fahrer der vorausfahrenden C-Klasse musste mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Die behandelnden Ärzte konnten für den Dithmarscher auch am folgenden Morgen eine Lebensgefahr nicht ausschließen. Die 50-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus dem Kreis Dithmarschen, wurde schwer verletzt. Der 64-jährige Büsumer wurde leicht verletzt. Der Fahrer des dritten Fahrzeugs verblieb unverletzt.

Die Schadenshöhe dürfte sich nach vorläufigen Schätzungen auf einen mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich belaufen.

Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe übernahm ein Sachverständiger die Unfallaufnahme. Die Autobahn 23 musste in Fahrtrichtung Heide bis 21:00 Uhr gesperrt werden.

Die Polizei leitete gegen den 64-jährigen Mercedes-Fahrer, ein deutscher Staatsbürger, ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Die Ermittlungen führt das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn. Wer weitere sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang mitteilen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 04121 4092-0.

