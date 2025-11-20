Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unfall an Kreuzung

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 8 Uhr. Eine 30-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr in der Eichertstraße. An der Einmündung zur Heininger Straße bremste sie ihr Fahrzeug ab. Ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte die Situation wohl zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Mercedes auf. Die 30-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Das Polizeirevier Göppingen nahm den Verkehrsunfall auf. Der Sachschaden an beiden Mercedes wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

