PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt A5 - Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und Mercedes

Rastatt (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der A5 im Bereich der Auffahrt "Rastatt Nord" zu einer Kollision zwischen einem 21-jährigen Lastwagenfahrer und einem Mercedes der A-Klasse, welcher gerade auf die A5 fahren wollte. Dem Stand der Ermittlungen zu Folge soll der Lenker des Sattelzugs gegen 16:20 Uhr von der mittleren auf die rechte Fahrspur gewechselt haben und dort mit dem 38-jährigen Mercedes-Lenker zusammengestoßen sein. Bei der anschließenden Kollision geriet die A-Klasse ins Schleudern und kam quer auf der linken Fahrbahn zum Stillstand. Der 38-Jährige und sein 22 Jahre alter Mitfahrer wurden beide leicht verletzt von Rettungskräften in ein nahes gelegenes Klinikum gebracht. Die Beamten des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 8.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden und konnte gegen 17:40 Uhr von den Einsatzkräften wieder freigegeben werden.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 10:18

    POL-OG: Achern - Fahrradfahrer von Auto erfasst

    Achern (ots) - Am Dienstagmittag kam es auf der Kaiser-Wilhelm-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 37-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein 48-jähriger Opel-Lenker kurz vor 14:30 mit dem Radfahrer, als dieser an einen dortigen Fußgängerüberweg von der Innenstadt kommend in Richtung Jahnhalle queren wollte. Der durch den Zusammenstoß schwerverletzte ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 09:55

    POL-OG: Forbach - Einbruch in Vereinsheim / Zeugen gesucht

    Forbach (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher versuchten in der Zeit von Donnerstagabend bis Montagmittag in das Vereinsheim eines Sportvereins in der Eulenfelsenstraße gewaltsam einzudringen. Hierbei wurden die Schutzgittern der Fenster manipuliert, sodass die Fassade und deren Verankerung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Des Weiteren wurden die Türscharniere einer Nebentür beschädigt. Letztlich gelangten die Täter ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 09:52

    POL-OG: Achern - Unfallflucht auf Parkplatz, Zeugen gesucht

    Achern (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es zwischen 15:20 Uhr und 15:50 Uhr zu einer Kollision auf einem Parkplatz hinter einem Modegeschäft in der Hauptstraße. Nach Stand der Ermittlungen soll ein mutmaßlich grau/weißer PKW beim Rangieren gegen einen geparkten Skoda gestoßen sein und diesen an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt haben. Der unbekannte Lenker verließ im Anschluss die Örtlichkeit und es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren