Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt A5 - Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und Mercedes

Rastatt (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der A5 im Bereich der Auffahrt "Rastatt Nord" zu einer Kollision zwischen einem 21-jährigen Lastwagenfahrer und einem Mercedes der A-Klasse, welcher gerade auf die A5 fahren wollte. Dem Stand der Ermittlungen zu Folge soll der Lenker des Sattelzugs gegen 16:20 Uhr von der mittleren auf die rechte Fahrspur gewechselt haben und dort mit dem 38-jährigen Mercedes-Lenker zusammengestoßen sein. Bei der anschließenden Kollision geriet die A-Klasse ins Schleudern und kam quer auf der linken Fahrbahn zum Stillstand. Der 38-Jährige und sein 22 Jahre alter Mitfahrer wurden beide leicht verletzt von Rettungskräften in ein nahes gelegenes Klinikum gebracht. Die Beamten des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 8.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden und konnte gegen 17:40 Uhr von den Einsatzkräften wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell