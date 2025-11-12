Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Einbruch in Vereinsheim

Zeugen gesucht

Forbach (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher versuchten in der Zeit von Donnerstagabend bis Montagmittag in das Vereinsheim eines Sportvereins in der Eulenfelsenstraße gewaltsam einzudringen. Hierbei wurden die Schutzgittern der Fenster manipuliert, sodass die Fassade und deren Verankerung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Des Weiteren wurden die Türscharniere einer Nebentür beschädigt. Letztlich gelangten die Täter nur in einen Speicherraum des Sportgerätelagers. Ein Diebstahlschaden konnte bislang nicht festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.500 Euro. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 07225 / 9887-0 beim Polizeirevier in Gaggenau melden.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell