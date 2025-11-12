PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Handgreifliche Nachbarschaftsstreitigkeiten

Baden-Baden, Oos (ots)

Eine handgreifliche Auseinandersetzung unter Nachbarn hat am Dienstagabend in der Ooser Hauptstraße zu einem Polizeieinsatz geführt. Zurückliegende Meinungsverschiedenheiten sollen gegen 19:15 Uhr erneut aufgekeimt sein, in deren Folge ein Mann zwei Nachbarinnen mit einem Aschenbecher attackiert haben soll. Eine der Angegriffenen flüchtete aus dem Haus und alarmierte die Polizei. Währenddessen soll der Mann mit einem Gegenstand die Heckscheibe des Fahrzeugs der anderen Nachbarin eingeschlagen haben. Die beiden Frauen trugen leichte Verletzungen davon, die aber keiner medizinischen Behandlung bedurften. Gegen den Delinquenten wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

/wo

Polizeipräsidium Offenburg
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

