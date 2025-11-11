Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Terrasse in Vollbrand

Bietigheim (ots)

Die Ursache eines Brandausbruchs in der Nacht auf Montag, im Bereich der Terrasse eines Wohngebäudes in der Schmiedbachstraße, ist bislang noch unklar. Kurz nach 1:30 Uhr alarmierte ein Anwohner die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei und berichtete über sichtbare Flammen auf der Gebäuderückseite. Beim Eintreffen der Wehrleute stand die Terrasse bereits in Vollbrand und das Feuer hatte auf die Gebäudefassade übergriffen. Die Feuerwehrkräfte konnten den Brand jedoch zügig löschen. Eine im Haus befindliche Bewohnerin konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im Bereich mehrerer Zehntausend Euro liegen. Zur Untersuchung der Brandstelle wird ein Sachverständiger hinzugezogen, der im Verlauf der Woche seine Arbeit aufnehmen wird. Mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit der Brandentstehung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820.

/wo

