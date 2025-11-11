PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Terrasse in Vollbrand

Bietigheim (ots)

Die Ursache eines Brandausbruchs in der Nacht auf Montag, im Bereich der Terrasse eines Wohngebäudes in der Schmiedbachstraße, ist bislang noch unklar. Kurz nach 1:30 Uhr alarmierte ein Anwohner die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei und berichtete über sichtbare Flammen auf der Gebäuderückseite. Beim Eintreffen der Wehrleute stand die Terrasse bereits in Vollbrand und das Feuer hatte auf die Gebäudefassade übergriffen. Die Feuerwehrkräfte konnten den Brand jedoch zügig löschen. Eine im Haus befindliche Bewohnerin konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im Bereich mehrerer Zehntausend Euro liegen. Zur Untersuchung der Brandstelle wird ein Sachverständiger hinzugezogen, der im Verlauf der Woche seine Arbeit aufnehmen wird. Mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit der Brandentstehung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 15:53

    POL-OG: Offenburg - Widerstand gegen Polizeibeamte nach berauschter Autofahrt

    Offenburg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag verhielt sich ein 29-jähriger Mann, nach vorangegangener Verkehrskontrolle auf der Hauptstraße, höchst unkooperativ. Im Zuge der Kontrolle reagierte ein durchgeführter Drogenschnelltest beim VW-Lenker positiv, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Diese versuchte der Autofahrer zu verhindern indem er sich ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 15:52

    POL-OG: Ortenberg - Unfall mit Motorroller / Zeugen gesucht

    Ortenberg (ots) - Am Donnerstagmorgen (6. November 2025) befuhr eine 39-Jährige mit ihrem mintfarbenen Motorroller die Umgehungsstraße von Ortenberg in Richtung Ohlsbach. Vor der Vespa-Fahrerin soll ein Pkw und ein Mähfahrzeug gefahren sein. Die Motorrollerfahrerin gab gegenüber der Polizei an, dass sie gegen 10 Uhr in einer unübersichtlichen Kurve von einem weißen Kleinwagen überholt worden sei, dieser kurz vor ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 15:49

    POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall beim Linksabbiegen

    Offenburg (ots) - Am Montagabend kam es gegen 19:30 Uhr auf der Kreuzung Moltkestraße und Zeller Straße zu einem Unfall zwischen einer PKW-Fahrerin und einem Rollerfahrer. Die 48-jährige Opel-Fahrerin soll die Zeller Straße befahren haben und wollte bei der Kreuzung links auf die Moltkestraße abbiegen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen übersah sie hierbei den ordnungsgemäß geradeaus fahrenden 58-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren