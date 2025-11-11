Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Widerstand gegen Polizeibeamte nach berauschter Autofahrt

Offenburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag verhielt sich ein 29-jähriger Mann, nach vorangegangener Verkehrskontrolle auf der Hauptstraße, höchst unkooperativ. Im Zuge der Kontrolle reagierte ein durchgeführter Drogenschnelltest beim VW-Lenker positiv, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Diese versuchte der Autofahrer zu verhindern indem er sich kräftig wehrte und versuchte sich loszureißen. Die Einsatzkräfte mussten ihn daher kurzzeitig fixieren. Der 29-Jährige muss er sich nun neben Fahren unter berauschenden Mitteln auch noch für den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. /ti

