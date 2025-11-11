Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unbekannte Substanz in Briefverteilzentrum ausgetreten

Rastatt (ots)

Nachdem am Dienstagmorgen eine unbekannte Substanz, die sich offenbar in einer Briefsendung befand, für einen Gefahrguteinsatz sorgte, konnten weitgehende Einsatzmaßnahmen vor Ort gegen 12 Uhr eingestellt werden. Gegen 8 Uhr wurden den Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei mitgeteilt, dass eine Mitarbeiterin des Verteilzentrums Kontakt zu einer Briefsendung hatte und in der Folge körperliche Reaktionen aufwies. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei suchten daraufhin in großer Stärke das Verteilzentrum in der Industriestraße auf und evakuierten die betroffene der drei Hallen. Wie die Ermittlungen ergaben, soll die Frau nach dem Kontakt Haut- und Atemwegsprobleme bekommen haben und musste daraufhin durch den Rettungsdienst in eine Klink gebracht werden, wo sie derzeit behandelt wird. Eine weitere Mitarbeiterin, die keinen direkten Kontakt mit dem Brief hatte, erlitt aufgrund des Miterlebten Kreislaufprobleme und kam vorsorglich in eine Klinik.

Die Briefsendung, aus deren Inneren offenbar die Substanz ausgetreten war, konnte gesichert werden. Sie wird derzeit zur Stoffebstimmung in einem Labor untersucht. Beamte des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen, auch hinsichtlich Versender und Empfänger aufgenommen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.

/rs

