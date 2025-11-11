POL-OG: POL-OG: Gaggenau - Polizeieinsatz - 2. Nachtragsmeldung

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Polizeieinsatz - 2. Nachtragsmeldung

Gaggenau

Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen an der Hans-Thoma Schule in Gaggenau konnten gegen 13 Uhr beendet werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein gedrückter Alarmmelder Auslöser des großen Polizeieinsatzes. Nach den Durchsuchungen der Räumlichkeiten, konnten 230 Schüler wohlbehalten an die dafür speziell eingerichtete Betreuungsstelle übergeben werden. Im Anschluss wurden die Kinder an dieser Betreuungsstelle von ihren besorgten Eltern in Empfang genommen. Wer letztendlich den Alarmknopf betätigte und damit für den Einsatz einer Vielzahl von Kräften der Polizei, Rettungsdienste und der Feuerwehr verantwortlich ist, ist unter anderem Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen musste ein unkooperativer Angehöriger kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden, da er den Anweisungen der Polizei nicht Folge leisten wollte. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt. /vo

POL-OG: Gaggenau - Polizeieinsatz - 1. Nachtragsmeldung

Gaggenau Die polizeilichen Maßnahmen an einer Schule in Gaggenau sind nach wie vor in Gang. Hinweise auf eine Notlage oder Bedrohungslage liegen weiterhin nicht vor. Nach den Durchsuchungen der Räumlichkeiten in der Schule konnten bislang keine Besonderheiten festgestellt werden. Mit der kontrollierten Räumung einzelner Klassenzimmer und der anschließenden geordneten Begleitung der Schüler an das eingerichteten Betreuungszentrum im Helmut-Dahringer-Haus wurde begonnen. Betroffene Eltern werden gebeten ihre Kinder dort in Empfang zu nehmen. Vor Ort wurde für Pressevertreter eine Pressesammelstelle in der Schulstraße Nr. 5 eingerichtet. /vo

Gaggenau - Polizeieinsatz

Derzeit sind Einsatzkräfte der Polizei nach einer Alarmauslösung an einer Schule in der Schulstraße im Einsatz. Mehrere Streifenteams überprüfen aktuelle die Räumlichkeiten im Schulgebäude und verifizieren ob es sich tatsächlich um eine Notlage handelt. Bislang liegen keine Erkenntnisse auf ein Schadensereignis vor. Für Eltern und Schüler wurde eine Sammelstelle im Helmut-Dahringer-Haus in der Bismarckstr. 6 eingerichtet. /ma

