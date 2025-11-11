PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Polizeieinsatz

Gaggenau (ots)

Derzeit sind Einsatzkräfte der Polizei nach einer Alarmauslösung an einer Schule in der Schulstraße im Einsatz. Mehrere Streifenteams überprüfen aktuelle die Räumlichkeiten im Schulgebäude und verifizieren ob es sich tatsächlich um eine Notlage handelt. Bislang liegen keine Erkenntnisse auf ein Schadensereignis vor. Für Eltern und Schüler wurde eine Sammelstelle im Helmut-Dahringer-Haus in der Bismarckstr. 6 eingerichtet. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 12:33

    POL-OG: Lahr - In Gewahrsam genommen

    Lahr (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es zu gleich verschiedenen Delikten einer 38-Jährigen, welche mit ihrer Ingewahrsamnahme endeten. Die Auffälligkeiten begannen bereits gegen 14 Uhr, als sie auf der Freiburger Straße einen ihr fremden, abgestellten E-Scooter unbefugt genutzt haben soll und eine halbe Stunde lang mit diesem verschwunden war. Nachdem die Frau im Anschluss gegen 15:45 Uhr im Bereich des direkt ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 10:33

    POL-OG: Bischweier - Einbruch in Fachgeschäft, Zeugen gesucht

    Bischweier (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zum Einbruch in ein Geschäft in der Kirschenallee. Zwei vermummte Tatverdächtige sollen sich gegen 23.30 Uhr durch das Aufhebeln einer Seitentür der Lagerhalle Zutritt verschafft haben. Nachdem die Einbrecher in den Verkaufsraum gelangten entwendeten sie, nach aktuellem Stand der Ermittlungen, mehrere Motor- und Akkusägen im Wert von mehreren Tausend Euro. ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 10:30

    POL-OG: Baden-Baden, Oos - Mehrere Garagen aufgebrochen

    Baden-Baden, Oos (ots) - Ein 54-jähriger Hausbesitzer aus der Luisenstraße staunte am Sonntagmorgen nicht schlecht, als er seinen eigenen Werkzeugkoffer an einer naheliegenden Brücke entdeckte. Des Weiteren musste er im Anschluss feststellen, dass alle Vorhängeschlösser seiner drei Garagen nicht mehr vorhanden waren. Eine Überprüfung der angebrachten Überwachungskameras ergab, dass sich in der Nacht von Samstag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren