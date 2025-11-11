POL-OG: Gaggenau - Polizeieinsatz
Gaggenau (ots)
Derzeit sind Einsatzkräfte der Polizei nach einer Alarmauslösung an einer Schule in der Schulstraße im Einsatz. Mehrere Streifenteams überprüfen aktuelle die Räumlichkeiten im Schulgebäude und verifizieren ob es sich tatsächlich um eine Notlage handelt. Bislang liegen keine Erkenntnisse auf ein Schadensereignis vor. Für Eltern und Schüler wurde eine Sammelstelle im Helmut-Dahringer-Haus in der Bismarckstr. 6 eingerichtet. /ma
